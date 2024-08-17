Мареска назвал футболиста Челси, который должен покинуть клуб

Главный тренер Челси Энцо Мареска поделился мнением по поводу Бена Чилуэлла.

Специалист считает, что английский защитник должен покинуть клуб.

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"Чилуэлл с нами, но не тренировался последние несколько дней по болезни. Причина, по которой он не играл против Интера, заключалась в том, что с Беном все понятно: хотя мне он и нравится, но проблема в том, что ему трудно найти правильную позицию.

У нас тренировались 22 игрока, если вы спросите всех, они скажут, что хотят играть против Сити 18 августа. Это невозможно. Когда вы тренируетесь каждый день и не получаете ни минуты, это плохо и для них, и для меня.

Мне нужно принять решение. Может, ему лучше уйти и получать игровые минуты. Трансферное окно открыто, и посмотрим, что будет", - приводит слова тренера The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Челси и Ювентус не смогли провести обмен при участии вингеров.

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