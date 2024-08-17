iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мареска назвал футболиста Челси, который должен покинуть клуб

Специалист посоветовал опытному англичанину искать новую команду.
Сегодня, 14:04
Бен Чилуэлл / Getty Images
Бен Чилуэлл / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска поделился мнением по поводу Бена Чилуэлла.

Специалист считает, что английский защитник должен покинуть клуб.

Читай также: Мареска: У Челси нет задачи попасть в Лигу чемпионов

"Чилуэлл с нами, но не тренировался последние несколько дней по болезни. Причина, по которой он не играл против Интера, заключалась в том, что с Беном все понятно: хотя мне он и нравится, но проблема в том, что ему трудно найти правильную позицию.

У нас тренировались 22 игрока, если вы спросите всех, они скажут, что хотят играть против Сити 18 августа. Это невозможно. Когда вы тренируетесь каждый день и не получаете ни минуты, это плохо и для них, и для меня.

Мне нужно принять решение. Может, ему лучше уйти и получать игровые минуты. Трансферное окно открыто, и посмотрим, что будет", - приводит слова тренера The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Челси и Ювентус не смогли провести обмен при участии вингеров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Экстренер Милана: С огромным интересом буду наблюдать за Довбиком в Роме Экстренер Милана: С огромным интересом буду наблюдать за Довбиком в Роме
Футболист Динамо показал свадебные фотографии Футболист Динамо показал свадебные фотографии
Дончич, Йокич, Новицки и Нэш сыграют в прощальном матче Драгича Дончич, Йокич, Новицки и Нэш сыграют в прощальном матче Драгича
Алькарас нашел причины поражения Монфису в Цинцинати – испанец не сдержал эмоции на корте Алькарас нашел причины поражения Монфису в Цинцинати – испанец не сдержал эмоции на корте
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: матчи Арсенала, Эвертона, Милана, поединок Валенсии и Барселоны, игры в УПЛ
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа15:21
Экстренер Милана: С огромным интересом буду наблюдать за Довбиком в Роме
Украина14:58
Футболист Динамо показал свадебные фотографии
НБА14:57
Дончич, Йокич, Новицки и Нэш сыграют в прощальном матче Драгича
Теннис14:50
Алькарас нашел причины поражения Монфису в Цинцинати – испанец не сдержал эмоции на корте
Европа14:36
Вера в Алабу: Реал не планирует подписывать нового центрбека
Европа14:28
Беллью назвал единственный шанс для победы над Усиком
Теннис14:21
Швентек - о победе над Костюк в Цинцинати: Все было немного сложно
Европа14:11
Челси практически договорился с Атлетико о трансфере Феликса
Европа14:04
Мареска назвал футболиста Челси, который должен покинуть клуб
Европа13:55
Тен Хаг опозорился, вспомнив о россии после удачного дебюта Зиркзе за Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK