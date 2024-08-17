Вера в Алабу: Реал не планирует подписывать нового центрбека

Карло Анчелотти рассчитывает только на тех, кто у него уже есть в распоряжении.

Центральный защитник Реала Давид Алаба пропустил вторую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразной связки колена.

Несмотря на то, что 32-летний австриец все еще не вернулся на поле, главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти заявил, что клуб не будет подписывать еще одного защитника.

"Состав сформирован, осталось дождаться закрытия трансферного окна. Мы верим, что Алаба вернется в хорошей форме", - приводит слова итальянца журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

"К тому же, у нас есть молодые игроки, которые могут выйти на замену. Нам не повезло с травмой Хоана Мартинеса. Асенсио и Хакобо могут помочь".

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В прошлом сезоне Давид Алаба успел принять участие в 17 матчах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Ранее Карло Анчелотти прокомментировал победу Реала над Аталантой в рамках Суперкубка УЕФА.

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