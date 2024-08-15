Перес поделился впечатлениями от победы Реала в Суперкубке УЕФА, вспомнив дебют Мбаппе

Мадридский Реал убедительно обыграл Аталанту в первом официальном матче сезона (2:0), завоевав Суперкубок УЕФА.

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Президент "сливочных" Флорентино Перес подвел итоги матча, оценив дебют Килиана Мбаппе, отличившегося дебютным голом за Реал.

Это нормально добиться победы, когда команда вышла с таким импульсом и силой во втором тайме. Мы забили два гола, но могли и больше.

Нам нужно много работать, как и в прошлом сезоне – и от этого мы получим плоды. У нас отличная команда, и это признают болельщики со всего мира, начиная с тура по США и заканчивая Суперкубком в Польше.

Килиан очень доволен своим дебютом. Его старт в Реале получился правильным. Он был рад завоевать медаль. Видно, что ему нравится быть с нами", – цитирует Переса издание Marca.

Напомним, сезон в испанской Примере стартует уже сегодня, 15 августа. Мадридский Реал матч первого тура проведет в воскресенье, 18 августа, где соперником команды Анчелотти станет Мальорка.

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