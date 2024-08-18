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Лилль рассказал о состоянии игрока, который травмировался в ужасном эпизоде первого тура

Эйнджел Гомес в полном порядке.
Сегодня, 16:20
Эйнджел Гомес / Getty Images
Эйнджел Гомес / Getty Images

В Лилле рассказали, что Эйнджел Гомес, к счастью, не получил тяжелых травм.

Напомним, во вчерашнем матче первого тура Лиги 1 хавбек травмировался в столкновении с Абдулом Коне, медики около получаса оказывали игроку помощь на поле, а затем увезли в больницу.

Президент Лилля рассказал, что с игроком все в порядке и он снова рвется в бой.

"От Эйнджела приходят хорошие новости. Чтобы вы понимали, он уже спрашивал, сможет ли сыграть против Анжера в следующую субботу", – цитирует президента Оливье Летанга RMC Sport.

Как стало известно, футболист может самостоятельно ходить, а также ему наложили швы на губу. Однако Гомес будет вынужден следовать протоколу о сотрясении мозга и появится на поле не ранее, чем через пару недель.

Позднее также сам футболист подтвердил, что он в порядке, а также попросил напомнить ему больше не прыгать за верховыми мячами.

Также вчера тяжелую травму получил хавбек Ноттингема.

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