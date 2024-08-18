iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мареска: Мы были близки к Сити, если не лучше

Наставник "синих" настроен оптимистично.
Вчера, 21:50
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал итоги матча против Сити.

Напомним, Сити не без проблем, но обыграл Челси в первом матче нового сезона.

Несмотря на результат Мареска остался доволен игрой своей команды отметив, что во многих моментах они даже смогли превзойти соперника.

"Думаю, мы здорово сражались большую часть матча. Мы были близки, если не лучше. Мы хорошо играли, но не использовали свои шансы. Возможно, большая разница была в штрафной площади. Я вполне доволен нашей игрой.

Мы не забивали, но создавали моменты – для меня это важно. Первый гол был забит почти из офсайда, и мы почти забили. Такие вещи влияют на результат, но в целом игра была хорошей. Было совершенно очевидно, что команда старается удерживать мяч и доминировать.

Сегодня мы играли против чемпионов. Мы продолжим в том же духе и будем выигрывать матчи. Они мастера в таких моментах. У нас было два или три момента. Они мастера в том, что касается удержания мяча. Игра была на высоте, и это главное", - рассказал Мареска после матча.

Ранее также итоги поединка прокомментировал и Пеп Гвардиола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энцо Мареска

Статьи по теме

Мареска: Надеюсь, Челси еще подпишет нескольких игроков до конца лета Мареска: Надеюсь, Челси еще подпишет нескольких игроков до конца лета
Мудрик может избавиться от звездного конкурента в Челси - лондонцы готовят грандиозную чистку состава Мудрик может избавиться от звездного конкурента в Челси - лондонцы готовят грандиозную чистку состава
Челси вскоре представит нового главного тренера Челси вскоре представит нового главного тренера
Саудовский клуб продолжает попытки подписать форварда сборной Англии Саудовский клуб продолжает попытки подписать форварда сборной Англии
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - Манчестер Сити, поединки Реала, Ромы и другие игры Ла Лиги, Серии А и Лиги 1
просмотров
Свитолина проиграла сабаленка в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Саудовский клуб продолжает попытки подписать форварда сборной Англии
Европа00:32
Реал потерял очки в выездной игре с Мальоркой
НБА00:12
Лиллард ответил критикам после неудачного дебютного сезона в Милуоки
Вчера, 23:42
Европа23:42
Дебют не удался: Довбик и Рома не смогли обыграть Кальяри
Киберспорт23:36
NaVi уступили Vitality в финале IEM Cologne 2024
Киберспорт23:32
IEM Cologne 2024: Vitality обыграли NaVi в гранд-финале
Европа22:50
Манчестер Юнайтед может ворваться в гонку за лидера Аталанты
Европа22:39
Клуб АПЛ возобновил переговоры с Манчестер Юнайтед о переходе МакТоминея
Европа22:25
Холанд - об игре Сити: Я могу просто стоять и смотреть
Европа22:13
Рома хочет продать Дибалу из-за особенной опции в контракте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK