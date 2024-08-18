Мареска: Мы были близки к Сити, если не лучше

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал итоги матча против Сити.

Напомним, Сити не без проблем, но обыграл Челси в первом матче нового сезона.

Несмотря на результат Мареска остался доволен игрой своей команды отметив, что во многих моментах они даже смогли превзойти соперника.

"Думаю, мы здорово сражались большую часть матча. Мы были близки, если не лучше. Мы хорошо играли, но не использовали свои шансы. Возможно, большая разница была в штрафной площади. Я вполне доволен нашей игрой.

Мы не забивали, но создавали моменты – для меня это важно. Первый гол был забит почти из офсайда, и мы почти забили. Такие вещи влияют на результат, но в целом игра была хорошей. Было совершенно очевидно, что команда старается удерживать мяч и доминировать.

Сегодня мы играли против чемпионов. Мы продолжим в том же духе и будем выигрывать матчи. Они мастера в таких моментах. У нас было два или три момента. Они мастера в том, что касается удержания мяча. Игра была на высоте, и это главное", - рассказал Мареска после матча.

Ранее также итоги поединка прокомментировал и Пеп Гвардиола.

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