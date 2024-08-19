Аутсайдер АПЛ сделал первое предложение по одному из лучших бомбардиров Эредивизии

Сантьяго Хименес все еще может переехать на Туманный Альбион.

Ноттингем Форест попробует переманить в АПЛ Сантьяго Хименеса, пишет talksport.

Английский клуб уже отослал первое предложение по форварду Фейеноорду на сумму около 25 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне 23-летний мексиканец отличился 26-ю голами в 41 матче, а в этом успел положить четыре мяча в трех.

Фейеноорд готов отпустить забивного форварда, но готов рассматривать предложения только от 35 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Комо готовит очередной трансфер.

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