Реал обновил клубный рекорд по беспроигрышной серии в Ла Лиге

Мадридский Реал сыграл вничью с Мальоркой (1:1) в рамках первого тура чемпионата Испании.

"Сливочные" провели свой 33 матч без поражений в чемпионате Испании. Серия длится с 27 сентября 2023 года. Предыдущий рекорд мадридской команды состоял из 30 матчей в сезоне-1988/89.

🚨Real Madrid are 33 games unbeaten in La Liga. Longest streak in club history. pic.twitter.com/l3gcq3Ldu8 — Madrid Zone (@theMadridZone) August 19, 2024

Достижение Реала является третьей по продолжительности беспроигрышной серией в истории Ла Лиги.

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Рекордсменом является Барселона, у которой 43 игры без поражений.

В следующем туре Реал дома сыграет против Вальядолида (25 августа).

Ранее сообщалось, что новичок Серии А близок к трансферу воспитанника Реала.

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