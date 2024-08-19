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Реал обновил клубный рекорд по беспроигрышной серии в Ла Лиге

Команда сенсационно потеряла очки, но серия продолжилась.
Вчера, 22:56
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Мадридский Реал сыграл вничью с Мальоркой (1:1) в рамках первого тура чемпионата Испании.

"Сливочные" провели свой 33 матч без поражений в чемпионате Испании. Серия длится с 27 сентября 2023 года. Предыдущий рекорд мадридской команды состоял из 30 матчей в сезоне-1988/89.

Достижение Реала является третьей по продолжительности беспроигрышной серией в истории Ла Лиги. 

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Рекордсменом является Барселона, у которой 43 игры без поражений.

В следующем туре Реал дома сыграет против Вальядолида (25 августа).

Ранее сообщалось, что новичок Серии А близок к трансферу воспитанника Реала.

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