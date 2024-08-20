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Клуб АПЛ за рекордную сумму подписал форварда из Чемпионшипа

Жоржиньо Рюттер стал надеждой "чаек" на успех.
Сегодня, 12:00
Жоржиньо Рюттер / Getty Images
Жоржиньо Рюттер / Getty Images

Английский Брайтон официально объявил о подписании французского нападающего Лидса Жоржиньо Рюттера.

22-летний футболист подписал контракт на пять лет.

Официально сумма трансфера не разглашается. По информации инсайдера Фабрицио Романо она составляет 47 миллионов евро, что является клубным рекордом.

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В сезоне-2023/24 Рюттер провел 45 матчей в Чемпионшипе, в которых забил шесть голов и сделал 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Рома хочет продать Дибалу из-за особенной опции в контракте.

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