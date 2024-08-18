Рома хочет продать Дибалу из-за особенной опции в контракте

Рома готовится к тому, что Пауло Дибала будет продан в Саудовскую Аравию.

И хотя несколько лет назад 30-летний аргентинец прибыл в Рим в качестве новой звезды команды, сейчас "волки" намерены от него избавиться.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, одной из важных причин желания Ромы продать Дибалу является опция в контракте игрока.

Соглашение между сторонами завершится летом 2025 года. Если же Дибала по ходу сезона-2024/25 выйдет на поле 15 раз, его контракт продлится на год.

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При этом за следующий сезон аргентинец должен будет заработать 7 миллионов евро + 2 миллиона в качестве бонусов.

И пока его трансфер не состоялся, Пауло Дибала оказался на скамейке запасных Ромы на стартовый матч Серии А против Кальяри.

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