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Рома Довбика усилится французским защитником

Лоренц Ассиньон станет игроком «волков»
Сегодня, 15:39
Лоренц Ассиньон / Getty Images
Лоренц Ассиньон / Getty Images

Итальянская Рома осуществит подписание на правый фланг защиты.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «волки» подпишут Лоренца Ассиньона из Ренна. Сделка буда оформлена на правах платной аренды с правом выкупа, которое станет обязательным при выполнении определенных условий. Вместе с возможным выкупом столичному клубу в сумме придется заплатить 10 млн евро.

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Также отмечается, что в составе коллектива Даниэле де Росси Ассиньон будет зарабатывать около 1.5 млн евро в год, что вдвое больше чем он зарабатывает сейчас.

В прошлом сезоне Лоренц играл на правах аренды за английский Бернли, который вылетел в Чемпионшип.

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