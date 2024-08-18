Рома Довбика усилится французским защитником
Итальянская Рома осуществит подписание на правый фланг защиты.
Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «волки» подпишут Лоренца Ассиньона из Ренна. Сделка буда оформлена на правах платной аренды с правом выкупа, которое станет обязательным при выполнении определенных условий. Вместе с возможным выкупом столичному клубу в сумме придется заплатить 10 млн евро.
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Также отмечается, что в составе коллектива Даниэле де Росси Ассиньон будет зарабатывать около 1.5 млн евро в год, что вдвое больше чем он зарабатывает сейчас.
В прошлом сезоне Лоренц играл на правах аренды за английский Бернли, который вылетел в Чемпионшип.
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