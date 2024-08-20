"Отпуск для бывших футболистов": Кроос опубликовал селфи, которое розорвало сеть
Немец встретился с легендой из Португалии.
Бывший полузащитник сборной Германии и Реала Тони Кроос завершил прфоессиональную карьеру после чемпионата Европы-2024.
Вместе с ним бутсы на гвоздь повесил португальский защитник Пепе. Кроос опубликовал селфи с португальцем на своей странице в Instagram.
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Меньше чем за сутки фото собрало более 2,6 миллионов лайков и 15 тысяч комментариев.
Ранее Александр Усик назвал свою любимую футбольную команду.
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