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Звезда Манчестер Сити поздравил 106-летнюю болельщицу клуба с днем рождения - она хочет поиграть в футбол

Джек Грилиш отметился милым поступком.
Сегодня, 16:40
Мэри Спирс / BBC
Мэри Спирс / BBC

В рамках первого тура чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде переиграл Челси (2:0).

В день поединка у одной из старейших болельщиц команды "горожан" Мэри Спирс был день рождения - 106 лет.

Футболист Сити Джек Грилиш отправил личное видео-поздравление. "Я слышал, что у тебя сегодня праздник. Я хочу пожелать тебе всего наилучшего, и надеюсь, что у тебя замечательный день, и я посылаю тебе всю свою любовь. Всего наилучшего".

Манчестер Сити сделал особый подарок, отправив футболку с автографами игроков.

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Кроме того, Мэри получила уже третью королевскую открытку. 

"Моя семья любит Манчестер Сити, и я присоединилась к ним. Я надеюсь встретиться с некоторыми игроками, пожать им руку, поиграть в футбол".

Мэри призналась, что ей больше нравится Джон Стоунз, Рубен Диас и Фил Фоден.

Ранее Кроос опубликовал селфи, которое розорвало сеть.

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