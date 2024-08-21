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Гюндоган договорился с Манчестер Сити о возвращении

Немецкий полузащитник покинет Барселону спустя всего год после перехода.
Сегодня, 13:44
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Полузащитник Барселоны Илкай Гюндоган в ближайшее время должен снова стать игроком Манчестер Сити.

33-летний немецкий хавбек вернется в стан "горожан" бесплатно в статусе свободного агента.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, соглашения о переходе уже достигнуто, а контракт игрока с английским клубом будет рассчитан только на один сезон - до июня 2025 года.

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Отмечается, что стороны согласовали трансфер после двух дней переговоров, а главный тренер Сити Хосеп Гвардиола дал добро на подписание немецкого хавбека.

Напомним, ранее Гюндоган выступал за Манчестер Сити с 2016 по 2023 год, после чего перешел в Барселону. За каталонскую команду в минувшем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 51 матч, забив пять голов и отдав 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гюндоган может покинуть Барселону бесплатно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона трансферы Манчестер Сити Илкай Гюндоган

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