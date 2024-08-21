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Манчестер Сити может заменить Альвареса игроком сборной Японии

Кего Фурухаси может неожиданно пойти на повышение.
Сегодня, 19:10
Кего Фурухаси / Getty Images
Кего Фурухаси / Getty Images

Манчестер Сити может подписать запасного форварда до конца трансферного окна, пишет Sky Sports.

"Горожане" внимательно следят за нападающим Селтика и сборной Японии Кего Фурухаси.

29-летний форвард в прошлом сезоне провел 50 матчей, отличившись 19 голами и 5 ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 14 млн евро.

Фурухаси может заменить в команде Хулиана Альвареса, став дублером Эрлинга Холанда. 

Однако издание не сообщает, готов ли Селтик расстаться с форвардом, а также хочет ли сам японец сидеть на лавке у чемпионов Англии.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед достиг прогресса в сделке по Мануэлю Угарте

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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