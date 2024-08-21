Манчестер Сити может заменить Альвареса игроком сборной Японии
Кего Фурухаси может неожиданно пойти на повышение.
Манчестер Сити может подписать запасного форварда до конца трансферного окна, пишет Sky Sports.
"Горожане" внимательно следят за нападающим Селтика и сборной Японии Кего Фурухаси.
29-летний форвард в прошлом сезоне провел 50 матчей, отличившись 19 голами и 5 ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 14 млн евро.
Фурухаси может заменить в команде Хулиана Альвареса, став дублером Эрлинга Холанда.
Однако издание не сообщает, готов ли Селтик расстаться с форвардом, а также хочет ли сам японец сидеть на лавке у чемпионов Англии.
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