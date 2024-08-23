Капитан Барселоны обратился к Гюндогану после возвращения немца в Манчестер Сити: Мне не хватит наших разговоров

Несколько часов назад английский Манчестер Сити объявил о возвращении немецкого полузащитника Илкая Гюндогана, который в течение прошлого сезона защищал цвета Барселоны:

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Капитан каталонцев Марк-Андре Тер Штеген обратился к своему земляку, поблагодарив его:

"Илкай, хоть и на короткое время, но мне было приятно делить с тобой раздевалку, где ты всегда отдавал все силы команде. Мне будет не хватать тебя и наших разговоров. Желаю тебе и твоей семье всего лучшего на следующем этапе. Спасибо тебе, мой друг", - написал голкипер в своем Instagram.

Напомним, Гюндоган выступал за Барселону в прошлом сезоне, но летом решил вернуться в Манчестер Сити.

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