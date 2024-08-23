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Боруссия Менхенгладбах - Байер: Обзор и результат матча чемпионата Германии 23.08.2024

Леверкузенцы упустили преимущество в два мяча, а потом все равно торжествовали.
Вчера, 23:39
Байер Леверкузен / Getty Images
Байер Леверкузен / Getty Images

В матче-открытии Бундеслиги Байер на выезде встретился с Боруссией Менхенгладбах.

Уже на старте матча действующий чемпион открыл счет в матче. Мощным ударом с дальней дистанции отметился Гранит Джака.

Еще до перерыва «фармацевты» удвоили преимущество в счете. На этот раз автором гола стал Флориан Вирц.

После перерыва хозяева смогли перевернуть ситуацию в свою пользу, Сперва голом отметился Тим Кляйндинст, но его мяч отменили, затем «чистый» мяч забил Нико Эльведи.

Ближе к завершению игры счет сравнял уже упомянутый Тим Кляйдинст. На этот раз он забил из вполне правильного положения.

Впрочем, Байер продолжил заниматься тем, чем занимался в течение всего прошлого сезона. На 90+10-ой минуте коллектив Хаби Алонсо получил право на пенальти. 11-метровый Флориан Вирц не реализовал, но на добивании он был первым.

Статистика матча чемпионата Германии Боруссия Менхенгладбах - Байер

Боруссия Менхенгладбах - Байер 2:3

Голы: Эльведи. 64, Кляйндинст, 84 - Джака, 14, Вирц, 38, 90+11

xG: 1.74 - 2.56
Удары: 14 - 26
Удары в створ ворот: 7 - 10
Владение мячом: 42% - 58%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига байер Боруссия Менхенгладбах

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