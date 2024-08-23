Боруссия Менхенгладбах - Байер: Обзор и результат матча чемпионата Германии 23.08.2024
В матче-открытии Бундеслиги Байер на выезде встретился с Боруссией Менхенгладбах.
Уже на старте матча действующий чемпион открыл счет в матче. Мощным ударом с дальней дистанции отметился Гранит Джака.
Еще до перерыва «фармацевты» удвоили преимущество в счете. На этот раз автором гола стал Флориан Вирц.
После перерыва хозяева смогли перевернуть ситуацию в свою пользу, Сперва голом отметился Тим Кляйндинст, но его мяч отменили, затем «чистый» мяч забил Нико Эльведи.
Ближе к завершению игры счет сравнял уже упомянутый Тим Кляйдинст. На этот раз он забил из вполне правильного положения.
Впрочем, Байер продолжил заниматься тем, чем занимался в течение всего прошлого сезона. На 90+10-ой минуте коллектив Хаби Алонсо получил право на пенальти. 11-метровый Флориан Вирц не реализовал, но на добивании он был первым.
Статистика матча чемпионата Германии Боруссия Менхенгладбах - Байер
Боруссия Менхенгладбах - Байер 2:3
Голы: Эльведи. 64, Кляйндинст, 84 - Джака, 14, Вирц, 38, 90+11
xG: 1.74 - 2.56
Удары: 14 - 26
Удары в створ ворот: 7 - 10
Владение мячом: 42% - 58%
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