След Мудрика: тренер Челси использовал ChatGPT во время матча Лиги конференций
Тренерский штаб "синих" использует различные технологии.
В рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций Челси на своем поле обыграл Серветт (2:0).
В сети появилось видео, как один из тренеров лондонской команды использовал необычные технологии - ChatGPT.
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В списке футболистов был замечен украинский вингер Михаил Мудрик.
Предполагается, что тренер использовал ChatGPT для того, чтобы узнать, сколько игроки находились в составе команды.
Ранее сообщалось, что Мудрик сменил своего агента.
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