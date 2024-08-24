След Мудрика: тренер Челси использовал ChatGPT во время матча Лиги конференций

В рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций Челси на своем поле обыграл Серветт (2:0).

В сети появилось видео, как один из тренеров лондонской команды использовал необычные технологии - ChatGPT.

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В списке футболистов был замечен украинский вингер Михаил Мудрик.

Предполагается, что тренер использовал ChatGPT для того, чтобы узнать, сколько игроки находились в составе команды.

Ранее сообщалось, что Мудрик сменил своего агента.

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