iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик сменил своего агента

Михаил подписал контракт с известной в Украине агентской компанией.
Сегодня, 17:23
Вадим Шаблий (слева), Михаил Мудрик (справа) / Instagram
Вадим Шаблий (слева), Михаил Мудрик (справа) / Instagram

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик подписал контракт с новой агентской компанией.

Как сообщил Михаил в своем Instagram, он стал клиентом компании ProStar, владельцем которой является Вадим Шаблий.

«Новая часть», - подписал свой пост Мудрик.

Отметим, что ранее футболист был клиентом компании ALIK Football Managements, а конкретно его интересы представлял Алексей Алехин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вадим Шаблий Михаил Мудрик

Статьи по теме

Уже Михайло, а не Микайло: Мудрик объяснил, как правильно произносить его имя Уже Михайло, а не Микайло: Мудрик объяснил, как правильно произносить его имя
Мареска - о Мудрике: Он должен принимать правильные решения Мареска - о Мудрике: Он должен принимать правильные решения
Челси с Мудриком обыграл Серветт в первом матче отбора Лиги конференций Челси с Мудриком обыграл Серветт в первом матче отбора Лиги конференций
Украинский боксер поболел за Мудрика в матче Челси в Лиге конференций Украинский боксер поболел за Мудрика в матче Челси в Лиге конференций
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Байер стартует в Бундеслиге, начало второго тура в Испании и Франции
просмотров

Последние новости

Европа20:55
Капитан Барселоны обратился к Гюндогану после возвращения немца в Манчестер Сити: Мне не хватит наших разговоров
Европа20:44
Команда Зинченко по CS 2 впервые вышла на региональные отборы к Major
Европа20:32
Анчелотти сделал важное заявление о трансферах Реала
Европа19:58
Португальский гранд может арендовать одноклубника Зинченко
Европа19:32
Новичок Серии А объявил о подписании легенды Барселоны
Европа18:59
Жирона приобрела конкурента Цыганкову
Европа18:25
Барселона продлила контракт с воспитанником, забившим дубль Реалу
Европа17:56
Ювентус начал переговоры по игроку Манчестер Юнайтед
Европа17:51
Дочь Суркиса объявила о беременности от футболиста Динамо
Европа17:40
Флик заявил, что Ольмо готов играть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK