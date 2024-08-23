Мудрик сменил своего агента
Михаил подписал контракт с известной в Украине агентской компанией.
Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик подписал контракт с новой агентской компанией.
Как сообщил Михаил в своем Instagram, он стал клиентом компании ProStar, владельцем которой является Вадим Шаблий.
«Новая часть», - подписал свой пост Мудрик.
Отметим, что ранее футболист был клиентом компании ALIK Football Managements, а конкретно его интересы представлял Алексей Алехин.
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