Мудрик сменил своего агента

Михаил подписал контракт с известной в Украине агентской компанией.

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик подписал контракт с новой агентской компанией.

Как сообщил Михаил в своем Instagram, он стал клиентом компании ProStar, владельцем которой является Вадим Шаблий.

«Новая часть», - подписал свой пост Мудрик.

Отметим, что ранее футболист был клиентом компании ALIK Football Managements, а конкретно его интересы представлял Алексей Алехин.

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