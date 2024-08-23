Мареска - о Мудрике: Он должен принимать правильные решения

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал выступление Михаила Мудрика.

Напомним, накануне "синие" обыграли Серветт в Лиге конференций, а украинец провел на поле все 90 минут, но не отличился результативными действиями.

Мареска отметил, что Михаилу нужно научиться принимать правильные решения в финальной трети поля и он, как тренер, попытается ему в этом помочь.

"Миша... в этом весь Мудрик и не только сегодня. С момента своего прихода в клуб у него были как хорошие, так и плохие моменты. Если он станет более стабильным, то сделает большой шаг вперед.

Мы будем пытаться помочь ему измениться. Он должен понимать, что когда мы доставляем ему мяч на финальную треть, он должен принимать правильное решение. Много ошибок Миши именно из-за неправильно принятых решений. Надеюсь, мы сможем ему помочь и он улучшит этот аспект", - рассказал Мареска после матча.

Также напомним, в рамках Лиги конференций Кривбасс уступил Бетису.

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