Беллингем оценил свою травму, из-за которой пропустит около месяца

Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем прокомментировал свою травму.

Английский футболист пропустит около месяца.

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"Нет ничего, что я ненавижу больше, чем пропускать игры. Но я стараюсь видеть в этом и положительные стороны. Возможно, мое тело говорит мне, что ему нужно немного больше отдыха после напряженного года.

Я очень расстроен, но я буду поддерживать ребят как фанат, пока не смогу снова присоединиться к ним в своей лучшей и сильнейшей форме.

Спасибо за ваши сообщения о поддержке. С любовью, Hala Madrid", — написал Беллингем в Instagram.

Ранее сообщалось, что Реал украл у Барселоны из-под носа талантливого белоруса.

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