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Анчелотти сделал важное заявление о трансферах Реала

Карло заявил, что "сливочные" завершили работу на трансферном рынке.
Сегодня, 20:32
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти заявил, что королевский клуб больше не собирается подписывать новых игроков в летнее межсезонье:

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"Мы не будем подписывать ни одного игрока, выходящего на поле на последних минутах матча, или центрального защитника. Трансферное окно для нас закончилось. Мы не рискуем... у нас хорошие игроки. У нас есть Марко Асенсио, Хакобо Рамон и Орельен Тчуамэни, которые могут помочь", - приводит слова итальянца Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что в нынешнее трансферное окно в королевский клуб перебрался ранее выступавший за ПСЖ француз Килиан Мбаппе.

Напомним, в сезоне 2023/24 Реал занял в Ла Лиге первое место. Также сливочные смогли поднять над головой 15-й кубок Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти ФК Реал

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