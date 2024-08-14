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Анчелотти - об интересе к Винисиусу: Ныне на трансферном рынке есть только спекуляции

Итальянец опроверг слухи.
Сегодня, 20:45
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал слухи об интересе саудовских клубов к Винисиусу Жуниору.

Напомним, ранее сообщалось, что саудовцы предлагают бразилльцу рекордный контракт и хотят сделать его лицом лиги.

Однако Анчелотти заявил, что это все лишь слухи и спекуляции, а Винисиус останется в Реале, чтобы помочь клубу завоевывать новые титулы.

"Сейчас, на трансферном рынке, который закрывается 31 августа, есть только спекуляции, и ничего больше.

Конечно, спекуляции не влияют на Винисиуса. Он здесь, он хочет быть здесь. Он хочет делать все возможное и помогать Реалу.

У нас есть свой проект, и мы продолжаем его реализовывать. У нас очень качественный состав. Мы потеряли важных игроков, и у нас появились другие, которым предстоит адаптироваться. Мы должны работать, чтобы сохранить атмосферу и самоотдачу, которые были ключевыми в прошлом году", - цитирует тренера 90Min.

Напомним, у нас доступна онлайн трансляция поединка Реал - Аталанта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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