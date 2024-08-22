iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал украл у Барселоны из-под носа талантливого белоруса

Мадридцы увели 12-летнего игрока из каталонской академии.
Сегодня, 16:20
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Мадридский Реал перехватил у Барселоны талантливого игрока, пишет Marca.

Речь идет о 12-летнем алексее майорове, который в апреле этого года засиял на юниорском чемпионате и привлек внимание крупных клубов.

Белорус находился в системе каталонской Серданьолы, а потому Барселона была уверена, что заполучит игрока.

Более того, клуб давил на местную федерацию, чтобы те поспособствовали переходу игрока в их академию.

Однако в дело вмешался Реал. Представители клуба быстро убедили мальчика и его родителей переехать в Мадрид и спустя всего несколько дней подписали все необходимые документы.

Ранее также сообщалось, что Цыганков вскоре получит более молодого конкурента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид

Статьи по теме

Игрок Ювентуса готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в Барселону Игрок Ювентуса готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в Барселону
Барселона попытается подписать вингера из Серии А Барселона попытается подписать вингера из Серии А
Фабрегас подпишет в свою команду легенду Барселоны Фабрегас подпишет в свою команду легенду Барселоны
Барселона пытается подписать новый контракт с Nike Барселона пытается подписать новый контракт с Nike
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Челси и Кривбасса в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Новичок МЮ мог оказаться в другом европейском гранде
Бокс18:22
Тайсон признался, воспринимает ли всерьез Пола
Европа17:45
Экс-звезда Реала вернется в Ла Лигу свободным агентом
Лига Чемпионов17:44
"Не опускаем руки": Защитник Динамо - о противостоянии с Зальцбургом
Украина17:20
Кубок Украины: ЮКСА разгромила Кудровку, Металлист 1925 сыграет с Вересом
Европа17:03
В Милане категорично ответили относительно будущего Леау
Европа16:57
"В футболе такое бывает": Алонсо - о капитане Байера, который хотел перейти в Баварию
Формула 116:41
Марко: Лоусон точно будет в одном из болидов Ред Булл в 2025 году
Европа16:20
Реал украл у Барселоны из-под носа талантливого белоруса
Европа15:55
Арсенал вернулся в гонку за Осимхеном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK