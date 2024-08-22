Реал украл у Барселоны из-под носа талантливого белоруса

Мадридский Реал перехватил у Барселоны талантливого игрока, пишет Marca.

Речь идет о 12-летнем алексее майорове, который в апреле этого года засиял на юниорском чемпионате и привлек внимание крупных клубов.

Белорус находился в системе каталонской Серданьолы, а потому Барселона была уверена, что заполучит игрока.

Более того, клуб давил на местную федерацию, чтобы те поспособствовали переходу игрока в их академию.

Однако в дело вмешался Реал. Представители клуба быстро убедили мальчика и его родителей переехать в Мадрид и спустя всего несколько дней подписали все необходимые документы.

Ранее также сообщалось, что Цыганков вскоре получит более молодого конкурента.

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