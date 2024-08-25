Эндрик установил рекорд Реала в первом же матче за клуб

Бразилец стал самым молодым иностранцем, который забивал за мадридский гранд.

В рамках второго тура Ла Лиги ]Реал встретился с Вальядолидом и разгромно победил.

Один из голов забил Эндрик и сразу же установил рекорд клуба, сыграв всего один поединок.

В возрасте 18 лет и 35 дней форвард стал самым молодым иностранцем, который отмечался голом за столичный гранд.

Ранее этот рекорд принадлежал Винисиусу Жуниору, который забивал в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

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