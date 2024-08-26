Бывшая звезда Реала и Баварии вернулся в Европу

Хамес Родригес получил шанс проявить себя в Испании.

Испанский Райо Вальекано официально сообщил о подписании атакующего полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

Стороны заключили контракт на один год с опцией продления еще на год.

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Родригес перешел в Райо Вальекано на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был бразильский Сан-Паулу.

Напомним, в 2014 0 2020 годах Хамес выступал за Реал Мадрид.

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