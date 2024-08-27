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"Всегда нам мешал": Винисиус назвал задачи Реала на сезон

Бразилец сделал признание по поводу трофеев команды.
Сегодня, 15:05
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Футболист Реала Винисиус Жуниор рассказал о приоритетах команды в течение сезона.

По словам бразильца, команда намерена завоевать требл - выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и Кубок Испании.

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"Кубок Испании всегда мешает нам выиграть требл, потому что в январе мы играем против очень тяжелых соперников, а в этот период проводится больше всего матчей, поэтому кубковые соревнования несколько усложняют ситуацию.

Сначала идет Лига чемпионов – это самый сложный турнир, затем Ла Лига, а затем Кубок Испании. В каждом турнире приходится сталкиваться с давлением, потому что в Лиге чемпионов «Реал» всегда хочет побеждать. Не только игроки – болельщики тоже требуют от нас победы в этом соревновании.

Но сейчас наша цель – постараться выиграть все турниры, в которых мы принимаем участие, и, наконец, завоевать требл", - приводит слова игрока CNN.

Ранее Анчелотти поставил точку в вопросе будущего Лунина в Реале.

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