Роналду получит специальную награду от УЕФА
Португальский нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду получит специальную награду от президента УЕФА Александера Чеферина.
39-летний футболист получит индивидуальный приз в качестве лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов.
✨ UEFA Champions League all-time top scorer ✨— UEFA (@UEFA) August 27, 2024
🏆 Record #UCL golden boot in seven different seasons
🏆 Record 17 goals in a single campaign
🏆 Record 140 goals in 183 games
@Cristiano will receive a special award from UEFA president Aleksander Čeferin this week in Monaco!
Церемония вручения награды состоится 29 августа в Монако, во время жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов.
Напомним, что Роналду провел 183 матча в Лиге чемпионов, в которых забил 140 голов.
Ранее Криштиану Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру.
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