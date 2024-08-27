Роналду получит специальную награду от УЕФА

Португальский нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду получит специальную награду от президента УЕФА Александера Чеферина.

39-летний футболист получит индивидуальный приз в качестве лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов.

✨ UEFA Champions League all-time top scorer ✨



🏆 Record #UCL golden boot in seven different seasons

🏆 Record 17 goals in a single campaign

🏆 Record 140 goals in 183 games

@Cristiano will receive a special award from UEFA president Aleksander Čeferin this week in Monaco! — UEFA (@UEFA) August 27, 2024

Церемония вручения награды состоится 29 августа в Монако, во время жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что Роналду провел 183 матча в Лиге чемпионов, в которых забил 140 голов.

Ранее Криштиану Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру.

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