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Сэйвы Сухова и поразительный выстрел Зварыча: обзор матча Украина - Афганистан на ЧМ по футзалу

"Сине-желтые" уверенно победили Афганистан.
Сегодня, 12:29
Украина - Афганистан / Getty Images
Украина - Афганистан / Getty Images

Сборная Украины убедительно выиграла Афганистан в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футзалу.

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Подопечные Александра Косенко активнее начали поединок и с первых минут пытались поразить ворота соперников. Афганцев спасал голкипер и каркас ворот.А забить нашим удалось ближе к окончанию тайма - Евгений Жук реализовал пенальти, а затем отличился Абакшин.

Вторую половину встречи активнее начали наши соперники. Сухов совершил несколько сейвов, но Афганистан сумел сократить отставание - точный удар на счету универсала Голами. Затем начались "качели" с моментами у ворот каждой из команд, однако мастерство наших ребят сказалось. Зварыч и Корсун довели матч до спокойной победы.

Вашему вниманию видео голов и все опасные моменты мата Украина - Афганистан:

Украина - Афганистан 4:1 (2:0)

Голы: Жук, 14, Зварыч, 15, 37, Корсун, 38 - Голами, 26

Стоит отметить, что уже 24 сентября Украина сыграет в 1/8 финала против Нидерландов.

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