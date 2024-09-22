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В Динамо сообщили, когда вернутся травмированные игроки

Волошин, Шепелев, Михайленко и Попов не помогут в матче с Лацио.
Сегодня, 12:10
Назар Волошин / fcdynamo.kiev.ua
Назар Волошин / fcdynamo.kiev.ua

В киевском Динамо сообщили о скором возвращении травмированных игроков.

К сожалению фанатов, Назар Волошин, Владимир Шепелев и Николай Михайленко не смогут принять участие в матче против Лацио.

Волошин и Михайленко восстанавливаются после травмы зданей поверхности бедра и должны приступить к тренировкам после матча с римлянами. Как и Шепелев после своей травмы.

Также в клубе рассказали о темпах восстановаления Дениса Попова. При оптимистичных прогнозах защитник вернется к тренировкам уже на будущей неделе.

Напомним, что Динамо сыграет против Лацио 25 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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