Роналду рассказал, почему расплакался после незабитого пенальти на Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился воспоминаниями от поединка со Словении (0:0, 3:0 по пенальти) на Евро-2024.

По словам португальца, он расплакался, ведь чувствовал себя ужасно из-за незабитого пенальти в дополнительное время.

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"Облак совершил невероятный сейв. Когда я заплакал, это произошло не потому, что я почувствовал, что если я не забил пенальти и Португалия вылетит, то весь мир набросится на меня. Нет, не из-за этого, правда. Люди не знают меня.

Представим, что я забил последние 27 пенальти, и тут я не забиваю. Ты чувствуешь себя плохо сам от себя, не из-за людей на стадионе, своих детей, мамы, девушки. Вы думаете, что когда я не забил, то я считал, что вся Португалия скажет, что мы вылетели из-за Криштиану? Я не думал об этом.

Я заплакал, ведь создаю для себя давление. С 11 лет я говорю себе, что я лучший игрок в мире. Я всегда так думаю и давлю на себя. И когда все идет хорошо, то это нормально, но когда что-то идет не так... Я люблю это давление, но когда я не реализовал пенальти, я чувствовал себя плохо", - сказал Криштиану на своем YouTube-канале.

Ранее Роналду назвал свою цель до завершения карьеры - упомянул Пеле.

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