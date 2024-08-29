Челси отправил Кепу в команду, где играет украинец
Испанец продолжит свою карьеру в Англии.
Борнмут объявил о подписании голкипера Кепы Аррисабалаги, который принадлежит Челси.
Испанский вратарь проведет один год в аренде.
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Кепа прошлый сезон провел на правах аренды в мадридском Реале. На его счету 20 игр.
Отметим, что в составе Борнмута выступает украинский защитник Илья Забарный.
Ранее Челси установил рекорд АПЛ благодаря хет-трику Мадуэке.
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