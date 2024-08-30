Реал не сумел справиться с аутсайдером на выезде

Лас-Пальмас так и позволил забить звездам Мадрида с игры.

В четверг, 29 августа, Лас-Пальмас принимал дома Реал в рамках третьего тура Ла Лиги.

На первых же минутах Мбаппе упустил свой момент, за что Реал был наказан голом в ответной атаке, отличился Молейро.

И хоть гости старались навязать свою доминацию, но канарская команда была острее в первые 20 минут, а затем началась очень долгая осада, которая привела к множеству моментов, но первый тайм так и завершился.

Во втором тайме Реал продолжил давить и чуть было не пропустил второй в контратаке, но форвард Лас-Пальмаса немного не попал в ближнюю девятку. Лишь на 67-й минуте удача улыбнулась готсям и мяч попал в руку. Винисиус уверенно оформил 1:1.

Однако бесконечные атаки Реала так и не принесли команде результат, мадридская команда увозит домой лишь одно очко.

Статистика матча Лас-Пальмас - Реал 3-го тура Ла Лиги

Лас-Пальмас - Реал 1:1

Голы: Молейро, 5 - Винисиус (пенальти), 69

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 7 - 25

Удары в створ: 3 - 8

Фолы: 16 - 13

Атаки: 70 - 171

Лас-Пальмас: Силлессен - Мармоль, Маккенна, Суарес, Марвин - Кампанья (Луаодис, 81), Молейро (Бенито Рамирес, 61), Родригес (Фустер, 81), Хави Муньос - Сандро Рамирес (Вити, 78), Макберни (Мата, 78).

Реал Мадрид: Куртуа - Менди (Фран Гарсия, 46), Рюдигер, Милитао, Васкес (Карвахаль, 76) - Тчуамени, Вальверде, Модрич (Гюлер, 64) - Винисиус Жуниор (Эндрик, 86), Браим Диас (Родриго, 46), Мбаппе.

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