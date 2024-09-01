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Челси с Мудриком потеряли очки против Кристал Пэлас

Команды разошлись ничьей.
Сегодня, 17:34
Челси - Кристал Пэлас / Getty Images
Челси - Кристал Пэлас / Getty Images

В воскресенье, 1 сентября, Челси принимал дома Кристал Пэлас в рамках третьего тура АПЛ.

Хозяева очень хорошо начали матч, создавая много опаности у ворот Хендерсона, но попасть в створ ворот никак не удавалось. На 25-й минуте снова проявил себя Коул Палмер, который отдал отличный пас Джексону, что тому оставалось только подставить ногу, чтобы открыть счет.

Однако вплоть до перерыва ситуация на поле не менялась. Как и не менялась она на старте второго тайма, однако Кристал Пэлас удалось переломить матч в свою пользу, что вылилось в довольно быстрый гол в исполнение Эберече Эзе.

На 74-й минуте на поле появился Михаил Мудрик, однако помочь своей команде украинец так и не смог. Гости во втором тайме играли сильно лучше, чем в первом, а потому обе команды обменивались моментами, но определить сильнейшего так и не смогли.

Статистика матча Челси - Кристал Пэлас 3-го тура АПЛ

Челси - Кристал Пэлас 1:1

Голы: Джексон, 25 - Эзе, 54

xG: 2.34 - 0.52
Удары: 13 - 9
Удары в створ ворот: 7 - 3
Владение мячом: 63% - 37%

Челси: Санчес - Кукурелья, Колуилл, Фофана, Гюсто (Мудрик, 74) - Фернандес, Кайседо, Палмер, Нету (Жоау Феликс, 58), Мадуэке (Нкунку, 86) - Джексон.

Кристал Пэлас: Хендерсон - Ричардс, Гехи, Клайн - Эзе, Камада (Шлупп, 88), Митчелл, Муньос, Хьюз (Дукуре, 50), Уортон - Матета (Сарр, 69).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кристал Пэлас

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