Слот - первый тренер Ливерпуля почти за 100 лет, который победил в первом выездном матче против МЮ

В рамках 4-го тура Ливерпуль впервые с Арне Слотом отправился на Олд Траффорд и разгромил Манчестер Юнайтед.

Как сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс, специализирующийся на мерсисайдцах, Слот - первый с 1936 года тренер «красных», который в первом же выездном матче против МЮ одержал победу. Тогда это сделал Джордж Кей.

Более того, голландец стал первым руководителем английского топ-клуба с 1976 года, который победил МЮ с первой попытки. Последним это делал легендарный Боб Пейсли.

Напомним, ранее сообщалось, что Салах «подогрел» слухи о возможном уходе из Ливерпуля по завершению се

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