"Убирайся, баварская свинья": на игрока Нюрнберга напали из-за фото в футболке Баварии

Игрок Нюрнберга U-23 Никлас Зоммер подвергся травле и даже нападению со стороны фанатов клуба.

Дело в том, что игрок также является инфлюэнсером, и недавно выложил в своих социальных сетях фотографию в футболке Баварии. Однако вскоре удалил ее и публично извинился.

Однако фанаты такого не простили. На матче против Магдебурга игрока освистали, а на трибунах появились баннеры "Гордость за клуб, а не хипстерское позерство", "Никлас, ты такой же г****к, как и Бавария" и "Убирайся, баварская свинья".

А в воскресенье клуб объявил, что на Зоммера напали неизвестные. Несколько человек подкараулили футболиста на пороге его собственного дома, такое поведения фанатов Нюрнберг, конечно же, осудил.

"Этот поступок, по-видимому, является реакцией на фото игрока в футболке Баварии в социальных сетях тремя днями ранее. Вскоре после публикации фотография была удалена, и игрок публично извинился.

Клуб никогда не допустит, чтобы игроки подвергались физическому нападению, и осуждает такое поведение самым решительным образом. Это абсолютно несовместимо с ценностями Нюрнберга.

Полиция начала расследование инцидента. Если в связи с этим будут вынесены какие-либо обвинительные приговоры, клуб отреагирует соответствующим образом", – говорится в заявлении клуба.

Ранее Бавария довольно легко разобралась с Фрайбургом.

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