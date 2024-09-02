Уильямс объяснил, почему не перешел в Барселону

Вингер Атлетика Нико Уильямс поделился причинами того, почему он не перешел в Барселону.

По словам футболиста, он предан Бильбао, а интерес каталонской команды был ему приятен.

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"Хорошо, что у больших команд твое имя стоит в повестке дня, но я всегда четко понимал, что хочу быть здесь.

Атлетик – это другое чувство. Мое сердце принадлежит Атлетику. У меня здесь контракт, но кто знает, что будет в будущем. Я хотел остаться здесь, потому что играть в Европе с Атлетиком — это то, что меня волновало больше всего", - приводит слова Уильямса Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Уильямс провел за Атлетик в Ла Лиге 31 матч, в которых забил пять голов и отдал 11 голевых передач.

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