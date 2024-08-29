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Барселона может подписать защитника сборной Португалии

Данилу Перейра может сменить клубную прописку уже этим летом.
Сегодня, 16:28
Данилу Перейра / Getty Images
Данилу Перейра / Getty Images

Каталонская Барселона нацелилась на защитника сборной Португалии Данилу Перейру, выступающего за ПСЖ. Об этом пишет издание RMC Sport.

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По информации издания, главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на 32-летнего футболиста. Клуб готов его отпустить.

Стоит отметить, что на португальца претендуют Порту и мадридский Атлетико.

Напомним, в сезоне 2023/24 Данилу Перейру провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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