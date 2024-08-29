Барселона может подписать защитника сборной Португалии
Данилу Перейра может сменить клубную прописку уже этим летом.
Каталонская Барселона нацелилась на защитника сборной Португалии Данилу Перейру, выступающего за ПСЖ. Об этом пишет издание RMC Sport.
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По информации издания, главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на 32-летнего футболиста. Клуб готов его отпустить.
Стоит отметить, что на португальца претендуют Порту и мадридский Атлетико.
Напомним, в сезоне 2023/24 Данилу Перейру провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
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