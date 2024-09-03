Мудрик опубликовал цитату порноактрисы, но затем все удалил

Футболист сборной Украины и Челси Михаил Мудрик оказался в нелепой ситуации.

Михаил опубликовал пост в социальной сети Instagram с несколькими фотографиями. На одной из них была написана цитата:

"Спросите всех, если вы хотите принять неправильное решение".

Забавно, что эта цитата принадлежит Анджеле Уайт, которая является австралийской порноактрисой.

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Отметим, что Михаил спустя некоторое время удалил фото.

Ранее возлюбленная Роналду показала отдых с Криштиану в Монако.

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