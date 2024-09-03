Легенда Ромы обратился к Довбику после его неудачного старта

Новый нападающий Ромы Артем Довбик прокомментировал безголевой старт в римской команды.

Украинец сделал пост в Instagram, в котором обратился к фанатам.

В комментариях Довбика поддержал один из лучших бомбардиров в истории Ромы Эдин Джеко.

Джеко: Это будет очень скоро, друг!

Довбик: Спасибо, легенда!

Dovbyk ancora a caccia del gol con la Roma ⏳⚽️

Il centravanti giallorosso ha un tifoso speciale 👀 📲#Dovbyk #Dzeko #Roma #DAZN pic.twitter.com/99vNFijvqG — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 2, 2024

Ранее Ребров назвал проблему Довбика в Роме.

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