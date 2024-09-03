Легенда Ромы обратился к Довбику после его неудачного старта
Джеко оставил послание для украинца.
Новый нападающий Ромы Артем Довбик прокомментировал безголевой старт в римской команды.
Украинец сделал пост в Instagram, в котором обратился к фанатам.
В комментариях Довбика поддержал один из лучших бомбардиров в истории Ромы Эдин Джеко.
- Джеко: Это будет очень скоро, друг!
- Довбик: Спасибо, легенда!
Dovbyk ancora a caccia del gol con la Roma ⏳⚽️— DAZN Italia (@DAZN_IT) September 2, 2024
Il centravanti giallorosso ha un tifoso speciale 👀 📲#Dovbyk #Dzeko #Roma #DAZN pic.twitter.com/99vNFijvqG
Ранее Ребров назвал проблему Довбика в Роме.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!