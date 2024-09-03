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Юный футболист Динамо прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы

Тарас Михавко отметил, что Динамо достались команды «хорошего уровня».
Сегодня, 19:59
Тарас Михавко / Getty Images
Тарас Михавко / Getty Images

Центрбек Динамо Тарас Михавко высказался о жеребьевке Лиги Европы.

По словам футболиста, он хотел встретиться с Манчестер Юнайтед.

«Я бы хотел сыграть, конечно, с «Манчестер Юнайтед». Но даже если МЮ нет, то это команды очень хорошего уровня - даже те же Лацио, Рома, Реал Сосьедад.

Считаю, каждая команда в нашей группе - это хорошая команда, поэтому, конечно, будет непросто. Но мы будем готовиться, чтобы порадовать наших болельщиков и Украину.

Также Михавко рассказал, как может повлиять на подготовку новый формат турнира.

«Не знаю, как будем готовиться, но это будет для нас новым событием. Как решит тренерский штаб, так и будем готовиться. Поэтому я не знаю, еще не решили этот вопрос», - сказал Тарас.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы динамо

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