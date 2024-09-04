Назван лучший вратарь мира на данный момент - в рейтинг попал украинец

В тройку попал чемпион мира, который играет за Астон Виллу.

Британский портал Give Me Sport составил рейтинг лучших вратарей мира.

Лидером рейтинга является голкипер Ливерпуля Алиссон. За ним идут вратарь Реала Тибо Куртуа и действующий чемпион мира и Копа Америка Эмилиано Мартинес из Астон Виллы.

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В список попал игрок сборной Украины и Реала Андрей Лунин - 19 место.

Ранее была названа причина, почему Лунин не хочет оставаться в Реале.

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