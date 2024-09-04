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Назван лучший вратарь мира на данный момент - в рейтинг попал украинец

В тройку попал чемпион мира, который играет за Астон Виллу.
Сегодня, 08:37
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Британский портал Give Me Sport составил рейтинг лучших вратарей мира.

Лидером рейтинга является голкипер Ливерпуля Алиссон. За ним идут вратарь Реала Тибо Куртуа и действующий чемпион мира и Копа Америка Эмилиано Мартинес из Астон Виллы.

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В список попал игрок сборной Украины и Реала Андрей Лунин - 19 место.

Ранее была названа причина, почему Лунин не хочет оставаться в Реале.

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