Салах определился со своим будущим в Ливерпуле
Египтянин вступит в переговоры с руководством клуба.
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах принял решение остаться в английском клубе.
Как сообщает издание Sky Sports, 32-летний футболист хочет продлить контракт с клубом.
Переговоры по новому соглашению с 32-летним футболистом начнутся в течение следующих месяцев.
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Действующий контракт действует до завершения сезона-2024/25.
В текущем сезоне Салах провел три матча в АПЛ, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Челси продал футболиста, который не сыграл ни одного матча за клуб.
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