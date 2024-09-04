Салах определился со своим будущим в Ливерпуле

Египтянин вступит в переговоры с руководством клуба.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах принял решение остаться в английском клубе.

Как сообщает издание Sky Sports, 32-летний футболист хочет продлить контракт с клубом.

Переговоры по новому соглашению с 32-летним футболистом начнутся в течение следующих месяцев.

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Действующий контракт действует до завершения сезона-2024/25.

В текущем сезоне Салах провел три матча в АПЛ, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Челси продал футболиста, который не сыграл ни одного матча за клуб.

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