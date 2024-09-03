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Челси продал футболиста, который не сыграл ни одного матча за клуб

"Синие" заработали, избавившись от бразильца, который ушел к Роналду.
Сегодня, 11:01
Анжело Габриэль / Getty Images
Анжело Габриэль / Getty Images

Саудовский Ан-Наср официально объявил о трансфере бразильского вингера Анжело Габриэла из лондонского Челси.

Стороны подписали контракт до лета 2029 года. 

Челси получил за 19-летнего футболиста 23 млн евро, а в соглашении также прописан процент от будущей продажи футболиста.

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Отметим, что Габриэл перешел в Челси летом 2023 года, но так и не успел дебютировать за основную команду клуба.

Ранее сообщалось, что клуб Роналду подписал защитника РБ Лейпциг.

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