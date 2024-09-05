Форвард Болтона получил травму после того, как чихнул

Форвард Болтона Виктор Адебойеджо получил травму буквально на ровном месте.

Нападающий чихнул и повредил в результате спину. Предполагается какое-то повреждение хряща или мышечная травма.

"Виктор страдает от неприятной травмы спины, которая возникла после того, как он чихнул – хотите верьте, хотите нет. Результаты сканирования должны поступить в ближайшее время.

Все помнят его столкновение с соперником в матче с «Чарльтоном», тогда все было в порядке. Но затем он довольно сильно чихнул. Виктор – мощный парень, и даже чихает он мощно.

Он почувствовал, как что-то хрустнуло между ребрами. Мы надеемся, что там дело в хряще или в мышечном повреждении", - рассказал журналистам главный тренер Болтона Иан Иватт.

Ранее также легенда сборной США завершит карьеру.

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