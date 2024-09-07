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Меньян устроил взбучку партнерам в раздевалке после поражения Италии

Кипер обвинил партнеров в недостаточном желании.
Сегодня, 20:30
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Вратарь сборной Франции Майк Меньян выступил с резкой критикой своих партнеров, пишет GFFN, ссылаясь на L’Équipe. 

Напомним, накануне Франция неожиданно проиграла Италии в рамках Лиги наций.

После матча Меньян первым вернулся в раздевалке, где сразу начал критиковать своих партнеров, а когда там собралась вся команда, чуть ли не выступил с полноценной речью.

Кипер заявил, что партнеры не показали достаточного желания для победы, которое как раз продемонтрировали итальянцы, сумевшие победить, хотя Франция во много раз сильнее.

После речи Меньяна никто не стал ничего больше говорить, слово не взяли ни капитан команды Килиан Мбаппе, ни вице-капитан Антуан Гризманн.

Ранее также тренер сборной Норвегии раскритиковал Эрлинга Холанда.

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