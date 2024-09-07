Тренер сборной Норвегии раскритиковал выступление Холанда против Казахстана
Тренер сборной Норвегии Эгиль Улсен раскритиковал выступление лидеров команды, в особенности Эрлинга Холанда.
Напомним, накануне Норвегия сыграла вничью с Казахстаном в рамках Лиги наций.
Улсен заявил, что не узнает Холанда, который проказал свое худшее выступление за команду.
"У нас есть два игрока мирового уровня в сборной. Сегодня Эрлинг Холанд, к сожалению, был далек от своего уровня. Это одно из худших выступлений, что я видел от него.
Мартин Эдегор временами проявляет себя, но я видел его и в лучшей форме.
Одно очко здесь – это плохо. Другие команды в этой группе не будут терять очки в матчах с Казахстаном", - цитирует специалиста Daily Mail.
Ранее также тренер сборной Англии высказался о приглашении Гринвуда.
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