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Тренер сборной Норвегии раскритиковал выступление Холанда против Казахстана

Эгиль Улсен остался очень недоволен.
Сегодня, 19:25
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Тренер сборной Норвегии Эгиль Улсен раскритиковал выступление лидеров команды, в особенности Эрлинга Холанда.

Напомним, накануне Норвегия сыграла вничью с Казахстаном в рамках Лиги наций.

Улсен заявил, что не узнает Холанда, который проказал свое худшее выступление за команду.

"У нас есть два игрока мирового уровня в сборной. Сегодня Эрлинг Холанд, к сожалению, был далек от своего уровня. Это одно из худших выступлений, что я видел от него.

Мартин Эдегор временами проявляет себя, но я видел его и в лучшей форме.

Одно очко здесь – это плохо. Другие команды в этой группе не будут терять очки в матчах с Казахстаном", - цитирует специалиста Daily Mail.

Ранее также тренер сборной Англии высказался о приглашении Гринвуда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд

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