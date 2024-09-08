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Футбол

Итальянские гранды поспорят за форварда сборной Канады

Джонатан Дэвид уже в январе может начать поиски нового клуба.
Сегодня, 19:28
Джонатан Дэвид / Getty Images
Джонатан Дэвид / Getty Images

Интер и Ювентус намерены подписать Джонатана Дэвида из Лилля, пишет Football Italia со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто.

Как сообщается, летом канадец был в центре внимания, его пытались подписать ряд еровпейских клубов, однако никому не удалось договориться.

И клуб, и агент игрока требовали куда большие деньги, чем кто либо был готов платить. И в итоге Дэвид остался в Лилле.

Однако у форварда истекает контракт летом 2025 года, а значит ему можно будет предложить контракт уже в январе. 

Именно этим планируют воспользоваться и Ювентус, и Интер. А вероятно, еще какие-нибудь клубы включаться в гонку.

Ранее также сообщалось, что Ювентус отправит своего вингера к Моуринью.

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