Родриго - о сборной Бразилии: Мне приходится просто заполнять пробелы
Игрок не очень доволен своей ролью.
Вингер Реала и сборной Бразилии Родриго не совсем доволен своей ролью в национальной команде.
Бразилец заявил, что зачастую им просто заполняют пробелы, что мешает ему развиваться.
"Часто мне приходится просто заполнять пробелы. Кого-то не хватает? Выпускайте Родриго. Некому сыграть справа? Родриго. Нет центрфорварда? Есть Родриго. Вот и все.
Это может немного мешать мне развиваться, но я командный игрок", - цитирует вингера ESPN.
Отметим, что у 23-летнего футболиста есть на счету 23 матча за сборную Бразилии, в которых он отличился шестью голами.
Ранее также Модричу покорилось очередное достижение на уровне сборных.
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