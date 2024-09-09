Родриго - о сборной Бразилии: Мне приходится просто заполнять пробелы

Игрок не очень доволен своей ролью.

Вингер Реала и сборной Бразилии Родриго не совсем доволен своей ролью в национальной команде.

Бразилец заявил, что зачастую им просто заполняют пробелы, что мешает ему развиваться.

"Часто мне приходится просто заполнять пробелы. Кого-то не хватает? Выпускайте Родриго. Некому сыграть справа? Родриго. Нет центрфорварда? Есть Родриго. Вот и все.

Это может немного мешать мне развиваться, но я командный игрок", - цитирует вингера ESPN.

Отметим, что у 23-летнего футболиста есть на счету 23 матча за сборную Бразилии, в которых он отличился шестью голами.

Ранее также Модричу покорилось очередное достижение на уровне сборных.

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