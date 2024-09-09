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"Это был сюрприз": Игрок Реала прокомментировал свое отсутствие в списке номинантов на Золотой Мяч

Родриго считает, что должен был войти в список лучших.
Сегодня, 11:38

Вингер Реала Родриго Гоэс высказался о своем отсутствии в списке номинантов на Золотой Мяч.

По словам бразильца, это стало для него неожиданностью.

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"Я расстроился, когда увидел, что меня не включили в список номинантов на Золотой мяч.

Я думаю, что я заслужил это. Я не хочу унижать игроков, которые там есть, но я думаю, что мне должны были найти место.

Это был сюрприз... но я мало что могу сделать, не я принимаю решения», - цитирует Родриго Фабрицио Романо.

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