Голкипер Ливерпуля признался, что собирался покинуть клуб летом
Вратарь Ливерпуля Куивин Келлегер рассказал, что летом требовал руководство клуба продать его.
По словам ирландца, он устал быть «вторым номером».
"За последние, возможно, несколько лет я четко дал понять, что хочу уйти, быть первым номером и играть неделю за неделей
Клуб принял решение взять другого вратаря, и со стороны выглядит так, будто они приняли решение двигаться в другом направлении», - сказал Келлегер.
Также Куивин рассказал, что не всегда его будущее находится в его руках.
«Иногда со стороны кажется, что это на 100% мое решение, но иногда это не в моих руках
Сообщалось, что Ливерпуль также отклонил несколько предложений. Мои амбиции понятны: я считаю, что я достаточно хорош, и я хочу выйти и доказать это», - резюмировал голкипер „красных“.
Отметим, что летом мерсисайдцы подписали Гиорги Мамардашвили, которого планируют сделать заменой Алиссону в долгосрочном будущем.
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