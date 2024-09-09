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Голкипер Ливерпуля признался, что собирался покинуть клуб летом

Куивин Келлегер требовал игровой практики.
Сегодня, 15:30
Куивин Келлехер / Getty Images
Куивин Келлехер / Getty Images

Вратарь Ливерпуля Куивин Келлегер рассказал, что летом требовал руководство клуба продать его.

По словам ирландца, он устал быть «вторым номером».

"За последние, возможно, несколько лет я четко дал понять, что хочу уйти, быть первым номером и играть неделю за неделей

Клуб принял решение взять другого вратаря, и со стороны выглядит так, будто они приняли решение двигаться в другом направлении», - сказал Келлегер.

Также Куивин рассказал, что не всегда его будущее находится в его руках.

«Иногда со стороны кажется, что это на 100% мое решение, но иногда это не в моих руках

Сообщалось, что Ливерпуль также отклонил несколько предложений. Мои амбиции понятны: я считаю, что я достаточно хорош, и я хочу выйти и доказать это», - резюмировал голкипер „красных“.

Отметим, что летом мерсисайдцы подписали Гиорги Мамардашвили, которого планируют сделать заменой Алиссону в долгосрочном будущем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Куивин Келлехер

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